Alla guida nel Cuoio con patente falsa, denunciato

Lo hanno fermato i carabinieri di Santa Croce sull'Arno e lui ha fornito una patente straniera. Era alla guida di un'auto di grossa cilindrata, la proprietà era intestata alla moglie. Ma qualcosa non quadrava.

I militari hanno svolto accertamenti e hanno scoperto che la patente presentata era falsa. L'uomo è stato quindi condotto in caserma a Santa Croce e denunciato. La patente è stata sequestrata, il veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo e affidato in custodia alla proprietaria. Per l'uomo è arrivata anche una sanzione.