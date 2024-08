Michael Cantarella si dimette e lascia il Consiglio comunale

Si è dimesso da consigliere comunale Michael Cantarella, candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative. Con la lista "Montopoli - Idee in Comune" con la quale aveva totalizzato 1.017 pari al 17,84 % arrivando terzo dei tre candidati in lizza, alle spalle di Silvia Squarcini di Per un'altra Montopoli e di Linda Vanni, eletta sindaca con Insieme per Montopoli. Al posto di Cantarella in consiglio comunale, nella stessa lista, che ha un solo consigliere eletto, dovrebbe ora succedere Vanessa Divito, che con 92 preferenze era risultata la più votata della lista.

Nella breve nota inviata alla stampa per darne notizia, Cantarella scrive:

"Oggi ho rassegnato le mie dimissioni da consigliere comunale, alcune novità professionali non mi consentono di proseguire al meglio e con la necessaria dedizione nella mia attività di consigliere.

Questa la dichiarazione del consigliere comunale Michael Cantarella, eletto nelle file della lista Civica Idee in comune.

"Idee in comune prosegue il suo cammino - continua Cantarella - con altri che sapranno dare continuità a questo progetto civico.

Auguro a tutti i consiglieri e agli amministratori un buon proseguimento nel lavoro di sviluppo e cura del nostro comune."