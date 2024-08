Muore in scooter contro auto

Uno uomo di origine marocchina di 44 anni, domiciliato a Capannori, che viaggiava in scooter, è morto ieri sera a seguito dello scontro con un'auto all'incrocio fra la via Romea e via san Giuseppe ad Altopascio (Lucca). L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, era in movimento con lo scooter quando si è scontrato in modo violento contro l'auto. Sul posto l'ambulanza della Misericordia di Montecarlo ha provato a portare soccorso, ma tutto si è rivelato inutile a causa delle gravissime lesioni riportate dall'uomo. Sotto choc anche il conducente della vettura, che non ha però riportato gravi ferite. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di Capannori.