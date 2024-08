Nei comuni dell’Unione Valdera arriva il Ludobus, l’autobus del gioco

L’autobus del gioco esiste davvero, ha quattro ruote, è gratuito e percorrerà in lungo e in largo la Valdera, o meglio i comuni che fanno parte dell’Unione Valdera per fermarsi in una piazza o in un parco e far divertire per un paio d’ore bambine e bambini, ragazze e ragazzi dai 3 ai 12 anni.

Il Ludobus farà la sua trionfale apparizione già nelle prossime settimane, è un servizio totalmente gratuito organizzato dall’Unione Valdera e dalle amministrazioni che ne fanno parte in collaborazione con la Cooperativa Arnera.

In sostanza questo simpatico “Autobus del gioco” farà ben 6 fermate in differenti giorni dei mesi di agosto, settembre, ottobre in ogni Comune dell’Unione Valdera (Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Palaia, Pontedera) mettendo a disposizione dei giovanissimi fruitori (bambine e bambini dovranno essere accompagnati dai genitori) giochi, libri, materiali per laboratori e molto altro ancora.

Saranno proprio i comuni a scegliere i luoghi all’aperto che saranno teatro di tutte le attività proposte dal Ludobus, ovvero giochi di gruppo (di movimento e in squadra), percorsi ludici, staffette, gare, giochi da tavolo, laboratori espressivi e di manipolazione, animazione teatrale e laboratori connessi (muppets, burattini,scenografie), riproduzione di giochi da tavolo sul suolo e grandi giochi di gruppo che coinvolgeranno anche genitori, nonni e gli adulti presenti. Due ore di iniziative intense che saranno alternate ognuna delle sei volte che il Ludobus si fermerà in ogni comune che fa parte dell’Unione Valdera nei luoghi prescelti dalle varie amministrazioni ad orari prestabiliti.

E tra le attività formative che questo simpatico autobus dei giochi offre c’è anche quella di promozione alla lettura con la possibilità di prendere in prestito dei libri e di consultarli, ma anche di assistere a letture animate o partecipare a laboratori di scrittura e creazione di un libro.

Insomma un’iniziativa briosa e tutta da scoprire. Per farlo non serve nient’altro che presentarsi nelle date e negli orari che saranno comunicati dai vari Comuni di fronte ai portelloni del Ludobus.

Fonte: Unione dei Comuni Valdera