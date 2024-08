C'è un'offerta per acquistare il Castello di Sammezzano

Dopo mesi di indiscrezioni, c'è una grossa novità per il Castello di Sammezzano a Reggello: sarebbe arrivata un'offerta da un'importante famiglia fiorentina per acquistarlo. Ancora non c'è l'ufficialità e tutto è ancora abbastanza top secret ma il comitato Save Sammezzano ha dato l'annuncio sui social. Il castello, uno dei più incredibili in Italia e set di alcuni film in passato, è chiuso e non visitabile. Ma adesso la musica può cambiare. Di seguito il comunicato di Save Sammezzano.

Finalmente, dopo mesi di indiscrezioni e speranze, siamo entusiasti di annunciarvi che è stata presentata ufficialmente una proposta di concordato per l’acquisto del Castello di Sammezzano.

Ci risulta che questa proposta sia stata avanzata da una solida società che fa capo ad una famiglia imprenditoriale fiorentina che opera a livello internazionale e sarà valutata a breve dal curatore fallimentare.

La speranza è che questa iniziativa possa rappresentare la tanto attesa svolta per la salvaguardia e il rilancio di questo gioiello architettonico che ha visto negli anni tanti tentativi arenarsi.

La comunità locale e tutti coloro che hanno a cuore il patrimonio culturale possono finalmente guardare con ottimismo a questo possibile nuovo capitolo nella storia del Castello di Sammezzano, auspicando che sia davvero la volta buona per la sua rinascita.