Pestaggio per rapina nel Veronese, due banditi presi a Prato

Due uomini pakistani sono stati arrestati a Prato per una rapina violenta avvenuta tra il 19 e 20 agosto a Povigliano Veronese, in provincia di Verona. Insieme a tre complici, hanno adescato e aggredito quattro cittadini dello Sri Lanka, rubando loro effetti personali. Una delle vittime ha raggiunto Prato e ha allertato la polizia, che ha rintracciato i rapinatori nella loro abitazione, trovando parte della refurtiva. I due arrestati sono stati riconosciuti dalle vittime e ora sono detenuti in attesa di convalida.