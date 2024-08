Donazione al Centro Aiuto Donna Lilith da parte di Cielo d’Africa Onlus

Il Centro Aiuto Donna Lilith delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli ha ricevuto nei giorni scorsi una donazione dall'Associazione Cielo d’Africa Onlus, frutto della serata di solidarietà intitolata "Viva il musical", che si è verificata a Vinci lo scorso maggio.

L'evento, organizzato dalla Città di Vinci in collaborazione con Cielo d’Africa Onlus con il patrocinio dell’Ausl Toscana Centro, ha visto la partecipazione di Rita Lazzeri, che ha eseguito le più celebri opere dei musical del Novecento Classic Pop, presentata da Alessandro Masti, noto speaker di Radio Toscana.

Sara Iallorenzi, assessora alle pari opportunità del Comune di Vinci all'epoca dell'evento, ha spiegato: "Quando mi fu proposta questa iniziativa, da fare al Teatro di Vinci per aiutare un centro antiviolenza, chiesi all'associazione di donare il contributo al Centro Aiuto Donna Lilith considerando anche la collaborazione esistente da tanti anni. Siamo stati felici di poter aiutare questa realtà, che svolge un ruolo fondamentale nel nostro territorio. Vederla crescere negli anni è stato incoraggiante da un lato, ma anche preoccupante, perché significa che c'è ancora molto bisogno del suo servizio”.

Il Centro Aiuto Donna Lilith è un punto di riferimento territoriale nella lotta contro la violenza sulle donne e fa parte della Consulta comunale delle pari opportunità. La donazione rappresenta un ulteriore sostegno alle attività del centro, che continua a operare in favore delle donne in difficoltà.

Giuseppe Neri, uno dei fondatori di Cielo d’Africa Onlus, ha raccontato le origini dell'associazione: "Cielo d’Africa è nata a Empoli nel 2010, dopo che un gruppo di Scout è tornato da un'esperienza in Tanzania, dove abbiamo riscontrato una realtà profondamente bisognosa di supporto. Questo ci ha spinto a creare un gruppo dedicato alla beneficenza, che ha come missione fornire aiuti economici, morali e sociali dove ce n’è più bisogno. Tuttavia, le fragilità non esistono solo sotto il cielo d’Africa, ma anche sotto il nostro cielo. Da qui la decisione di organizzare l’evento di sensibilizzazione contro la violenza di genere, che di solito teniamo ogni anno in prossimità del 25 novembre".

La presidente delle Pubbliche Assistenze Riunite, Eleonora Gallerini, ha espresso la sua gratitudine per il gesto: "Ringraziamo di cuore l'Associazione Cielo d’Africa Onlus e tutti coloro che hanno partecipato alla serata di solidarietà. Il supporto che ci avete offerto è fondamentale per continuare la nostra missione di protezione e sostegno alle donne vittime di violenza. Iniziative come queste dimostrano quanto la comunità possa fare la differenza nella vita di chi ha bisogno".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa