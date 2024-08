Sfondano il muro dell'azienda e rubano 100mila euro di rame, indagini nel Casentino

Furto di rame da 100mila euro nella notte tra 19 e 20 agosto in una ditta del Casentino specializzata in realizzazione di lamiere. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri: secondo quanto ricostruito al momento i ladri, giunti sul posto con mezzi rubati sarebbero entrati nell'azienda, a Chiusi della Verna, intorno a mezzanotte dopo aver sfondato un muro e si sarebbero appropriati di alcune voluminose bobine di rame. È ipotizzato che il colpo sia stato messo a segno da una banda specializzata in furti di rame. Ad accorgersi del furto proprio i carabinieri, durante controlli sul territorio, dato che in questi giorni l'azienda è chiusa per ferie. Proseguono le ricostruzioni dei militari che, durante un sopralluogo, hanno raccolto elementi che potrebbero essere utili all'indagine.