Giovani agricoltori ripolesi, al via bando per l’imprenditoria

Giovani agricoltori, nuove opportunità in arrivo anche per gli aspiranti contadini ripolesi.

La Regione Toscana, nell’ambito del progetto Giovanisì, ha pubblicato il bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – annualità 2024”. Con 3,2 milioni di euro complessivi, l’obiettivo è favorire l’insediamento di giovani agricoltori per aumentare la competitività del settore agricolo, incentivare il ricambio generazionale nei campi e promuovere l’avvio di nuove start-up contadine.

Presentando domanda i giovani under 41 possono ottenere un premio in conto capitale (a fondo perduto) di 65.000 euro per l’avviamento dell’attività agricola. Il premio sale a 70.000 euro in caso di insediamenti in aziende ricadenti in aree montane.

Il bando sarà attivo dal 18 settembre fino alle ore 13.00 del 31 ottobre 2024 (Decreto n.17302 del 25-07-2024). Tra gli obiettivi, si prevede l’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche, la meccanizzazione aziendale, interventi di difesa passiva da animali selvatici, investimenti fondiari legati al miglioramento della gestione del paesaggio.

“Un’occasione importante anche per tanti aspiranti agricoltori presenti sul nostro territorio, da sempre a vocazione agricola – affermano il sindaco Francesco Pignotti e l’assessora all’agricoltura Paola Nocentini -. Un’iniziativa che promuove l’imprenditoria dei contadini under 40, dando impulso a un settore che non solo è motore dell’economia locale, ma anche una forma di presidio importantissima per le aree rurali e le nostre colline”.

Info e dettagli: QUI

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa