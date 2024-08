Benvenuti nell'Età di Mezzo! A Vicopisano c'è la XXVII Festa Medievale

A Vicopisano si torna nell’Età di Mezzo, grazie alla XXVII edizione della Festa Medievale che si terrà sabato 31 agosto e domenica 1° settembre nel borgo che è anche Bandiera Arancione del Touring Club Italiano.

Madonne e messeri, piccoli arcieri, nobili damine, aspetteranno il pubblico per ammirare le bellezze di quando il borgo era il Gioiello de’ Pisani, nel Medioevo, e riluceva come e più di oggi! Spettacoli itineranti, per tutte le età, e in tutte le strade di Vicopisano, con la direzione artistica di Antitesi Teatro Circo e di Martina favilla.

"Quest'anno - dice il presidente dell'associazione Festa Medievale - ci saranno ancora più spettacoli e attrazioni, sia per gli adulti che per i più piccoli. Cerchiamo, infatti, di arricchire ogni nuova edizione della manifestazione per i cittadini e per i visitatori e i turisti che, ormai, arrivano anche dall'Australia, dalla Nuova Zelanda, dagli Stati Uniti e da altri Paesi, europei e non. Il biglietto d'ingresso è rimasto lo stesso, 6 euro, e include tutti gli eventi all'interno della Festa, mentre i bambini fino a 11 anni non pagano. Gran parte del ricavato della Festa, come ogni anno, sarà devoluto in opere di solidarietà, per iniziative di promozione turistica e alla nostra scuola, tornerà insomma alla comunità. Ci tengo a sottolineare la bellezza del pomeriggio della domenica, come detto dedicato in particolare a bambini e ragazzi, non mancate, ci saranno speciali sorprese e potrete cimentarvi in fantastiche sfide, bellissimi giochi a tema e avventure."

Al calar della sera, poi, si accendono le fiaccole e le candele e in tutto il borgo e nei chiassi la magia aumenta. Si incontrano ancora più maghi, cartomanti, acrobati, si ammirano sbandieratori, giochi di bandiere, cortei storici, accampamenti, duelli, falconieri, cavalieri, funamboli, artisti abili con il fuoco, giocolieri e tanti altri numerosi personaggi. La sontuosa cena medievale, allestita in Piazza del Pretorio, è sold out da tempo, ma i visitatori potranno gustare, a ogni angolo, nelle taverne, squisite pietanze dell’epoca e vino rubro, girare per il mercato medievale, giochi medievali e tanto altro ancora… non dimenticando, prima di tutto, di fare il cambio moneta dai gabellieri e dalle gabelliere, prendendo il grosso pisano, perché sarà Medioevo in ogni dettaglio! L'accoglienza avrà un garbo e un incanto tutti medievali, con romanticismo della luce soffusa, di fiamme e fiammelle, di un’atmosfera intrisa di profumi e meraviglie che faranno sentire davvero in un’altra epoca.

"Seguirà presto il programma completo della splendida due giorni - aggiungono il Sindaco Matteo Ferrucci e la Vicesindaca Fabiola Franchi - il direttivo dell'associazione, il presidente Nesti, e i volontari della Festa, supportati dall'Amministrazione (ai quali si uniscono tantissimi cittadini e molteplici associazioni del territorio, per una Festa espressione massima di bellezza sì, ma anche di spirito di comunità e sicurezza) stanno lavorando da molto tempo, con impegno e passione, a questa nuova edizione. Teniamo a ogni evento, ma la Festa Medievale è il nostro fiore all’occhiello, quella in cui Vicopisano raggiunge la sua massima bellezza."

Per avere informazioni è possibile seguire le pagine Facebook e Instagram della Festa, i siti www.festamedievalevicopisano.it, www.vicopisanoturismo.it e www.comune.vicopisano.pi.it e telefonare ai numeri 348/5110315 e 050/796581.

Fonte: Ufficio Stampa