Sicurezza, Giglioli (Lega): "Imbarazzante e confusa la posizione dell'Amministrazione"

Susi Giglioli, capogruppo della Lega a Castelfiorentino, torna sul tema sicurezza dopo l'aggressione al consigliere Fiore della Lega. In una nota la capogruppo, riferendosi ad alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa dall'Amministrazione, definisce "imbarazzante e confusa" la posizione di quest'ultima, ricordando che proprio in merito all'aggressione "l’amministrazione si è guardata bene di lanciare un messaggio di condanna pubblica a sostegno di un rappresentante istituzionale".

"Ma a parte questo fatto, - continua la nota - evidentemente per l’amministrazione trascurabile, sarebbe da domandarsi quali tipi di provvedimenti si intenda prendere nell’immediato nei confronti del soggetto, già noto alle forze dell’ordine, che ha commesso l’aggressione.

Ma andando ancora oltre si fa riferimento a “primi incontri conoscitivi con le forze dell’ordine a giugno” che avrebbero permesso di attenzionare da subito i casi più delicati. Rendo noto quindi che da interrogazione presentata il 31 luglio non venivano fornite dal Sindaco nessuna informazione di queste interlocuzione.

Inoltre i casi delicati non risultavano assolutamente attenzionati all’epoca dell’interrogazione perché in quella sede ne veniva fornito un elenco di ben 6 episodi nell’arco di un mese senza contare quanto avvenuto il 12 agosto al consigliere Angelo Fiore, episodio che evidentemente per l’amministrazione ha avuto scarsa rilevanza.

Quindi ad oggi gli interventi sulla sicurezza stanno a zero, come i ripetitivi annunci che per adesso restano tali a parte un espulsione di un disturbatore molesto che ci testimonia come i CPR siano strumenti utili a tutte le amministrazioni indipendentemente dall’appartenenza politica.

Sul decoro, che rappresenta un obiettivo comune, ci auguriamo di vedere interventi più concreti. Sicurezza e decoro, argomenti che sicuramente continueremo a seguire anche nei prossimi consigli comunali.

Susi Giglioli

Lega Castelfiorentino

Capogruppo