Stagione venatoria, le date per il rilascio dei nuovi tesserini venatorio a Santa Croce sull'Arno

La stagione venatoria si avvicina e a Santa Croce sull'Arno infatti la polizia municipale rende note le date in cui si volgerà il rilascio dei tesserini venatori.

Lunedì 26 agosto, sabato 31 agosto dalle 8 alle 9,30 e martedì 27 agosto dalle 14 alle 15,30 è possibile presentarsi al comando della polizia municipale di Santa Croce sull'Arno con i documenti previsti per ottenere il tesserino.

I documenti necessari sono: licenza di porto di fucile a uso caccia in corso di validità, ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa, ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale, ricevuta di pagamento Atc (ambito territoriale caccia) di residenza venatoria e di eventuali altri Atc. E' inoltre necessario allegare la licenza di caccia, il tesserino venatorio della stagione precedente o la ricevuta di avvenuta restituzione e la relativa assicurazione per l'attività venatoria.

Inoltre è bene ricordare che per l'attività venatoria in pre-apertura è obbligatorio avvalersi della applicazione regionale TosCaccia.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno