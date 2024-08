Traffico intenso da "bollino rosso" anche in Toscana per il weekend

Traffico intenso da "bollino rosso" per il weekend del 23-25 agosto in tutta Italia. In Toscana si prevede un aumento significativo del traffico sulla SS1 Aurelia, che attraversa il Lazio, la Toscana e la Liguria, e lungo l'itinerario E45, che collega Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna con il nord-est e il centro Italia. Il traffico sarà intenso soprattutto nelle aree urbane e lungo le principali direttrici di rientro dalle località di villeggiatura, con un picco atteso nel tardo pomeriggio di domenica. Anas ha potenziato il personale e sospeso la maggior parte dei cantieri fino al 3 settembre per facilitare la circolazione.