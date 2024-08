Ubriaco danneggia auto in sosta: denunciato 44enne a Venturina

I carabinieri della Stazione di Piombino hanno denunciato a piede libero un uomo 44 anni di origini del Nordafrica residente in zona, già noto alle forze dell’ordine per resistenza e lesioni personali.

Il fatto, avvenuto a Venturina Terme, è scaturito da una richiesta di intervento giunta ai carabinieri in orario notturno in cui era stata segnalata un’accesa lite in corso nella zona di via Sardegna, in cui sarebbe stato coinvolto oltre al predetto anche un altro connazionale.

I militari sono arrivati sul posto e hanno individuato lo straniero che versava in evidente stato di alterazione da possibile assunzione di alcoolici. L'uomo, alla loro vista, ha iniziato a dare in escandescenza, rivolgendo anche ingiurie e provando a colpire gli operanti per opporsi ai controlli.

Una volta riportato alla calma, è stato condotto negli uffici della caserma dove sono stati completati gli accertamenti tesi a ricostruire compiutamente la vicenda. All’esito è emerso che poco prima dell’arrivo dei carabinieri lo stesso avrebbe anche danneggiato un’auto in sosta, pertanto attesa la condotta che soddisfa gli estremi di fattispecie di reato violento contro persone e mezzi, l’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura di Livorno competente per lesioni danneggiamento e resistenza.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Fonte: Ufficio Stampa