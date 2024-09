Azienda agricola non conforme alle legge: multata per quasi 4mila euro

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno hanno multato il proprietario di un’attività agricola di Campiglia Marittima.

I militari hanno rilevato che lo stesso, in qualità di socio amministratore e datore di lavoro, non avrebbe provveduto all’obbligo di legge di formare adeguatamente il personale dipendente in materia di salute e sicurezza sul lavoro come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81 del 2008 afferente alla “formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”.

Tutto ciò ha comportato per l’uomo, oltre al deferimento in stato di libertà, anche la sanzione di oltre 3.700 euro.