Cerreto Guidi ricorda l’anniversario dell’Eccidio del Padule di Fucecchio

La deposizione di una corona d’alloro alla lapide posta in Piazza XXIII agosto, a Stabbia, ha aperto le celebrazioni organizzate dal Comune di Cerreto Guidi per ricordare l’80°anniversario dell’Eccidio del Padule di Fucecchio.

La giornata è proseguita, sempre a Stabbia, al “Giardino della meditazione”, intitolato a Livio Lensi, dove il Sindaco Simona Rossetti, presenti numerose autorità civili e militari, ha deposto un’altra corona di alloro.

“Ringrazio tutti i cittadini presenti, le amministrazioni comunali, le associazioni, le forze dell’ordine - ha detto Simona Rossetti- Un bell’esempio di come vogliamo ribadire con convinzione l’importanza dell’onorare le vittime, della ricostruzione storica, dell’impegno civile, del lavoro continuo delle nostre istituzioni, dell’educazione, dei progetti, delle scuole, di tutti coloro che non vogliono dimenticare ma essere attivi nel promuovere una società più giusta, dove si voglia superare i conflitti, per la pace, per i diritti. Una cerimonia intensa nella sua semplicità, semplice e chiara nella sua intensità”.

All’intervento del Sindaco hanno fatto seguito alcune testimonianze e sono stati letti dei brani a cura dell’Associazione culturale “La Maschera”.

Nel corso della mattinata è stato infine presentato il progetto “Passi di Storia. Luoghi di memorie del ‘900”, a cura della Dott.ssa Giada Kogovsek - Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Pistoia (ISRPT) APS.

Fonte: Ufficio Stampa