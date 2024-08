Fuoriuscita di gas da una stazione di servizio. Stop sulla Statale 1 Aurelia: code fino a 8km

E' temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni la Statale 1 Aurelia, in corrispondenza di Capalbio.

A darne notizia è Anas che sottolinea come: "il provvedimento si è reso necessario per una fuoriuscita di gas proveniente da una stazione di servizio in prossimità della statale".

Il traffico, spiega Anas, è deviato lungo la viabilità secondaria. Sul posto sono intervenuto i vigili del fuoco, il personale di Anas e le forze dell'ordine per la regolamentazione della circolazione.

I vigili del fuoco hanno spiegato che la fuoriuscita di gpl all'interno del distributore, per cause in corso di verifica, ha causato un principio di incendio in prossimità dei contatori elettrici a servizio dell'impianto, prontamente spento dal gestore del distributore con l'estintore. Una volta arrivati sul posto i vigili hanno delimitato la zona e chiuso le valvole di alimentazione.

Al momento l'Aurelia è chiusa in prossimità dell'impianto in entrambi i sensi di marcia in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza. Come da procedura operativa, allertato anche il nucleo nazionale Nbcr dei vigili del fuoco per le eventuali operazioni di travaso del gas in forma liquida.

Gli aggiornamenti riportano che le code hanno raggiunto fino a 8 km in sud e 3 in nord lungo la statale 1 Aurelia a Capalbio oggi a causa della chiusura, disposta nel pomeriggio in entrambe le direzioni, in corrispondenza di Capalbio per la fuoriuscita di gpl proveniente da una stazione di servizio in prossimità della strada.