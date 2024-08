Ruba borsetta dal cestello di una bici a Forte dei Marmi, denunciato

Denunciato per furto di una borsa, sottratta da una bici in corsa. L'episodio risale allo scorso maggio, ai danni di una turista fiorentina che si trovava in bicicletta a Forte dei Marmi. Mentre stava percorrendo via Vittorio Veneto di sera, intorno alle 21, fu derubata della borsa contenuta nel cestello della bicicletta. Le indagini degli investigatori di Forte dei Marmi hanno ricostruito l'accaduto e, grazie alle testimonianze e al sistema di videosorveglianza, è stato individuato il presunto autore, un italiano residente ad Arezzo pluripregiudicato per furti. Oltre alla denuncia, nei confronti dell'uomo il Questore ha emesso il foglio di via obbligatorio dalla Versilia per 3 anni.