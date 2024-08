Incendio vicino ai binari, ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze-Empoli

Incendio nella tarda mattinata di oggi in viale XI Agosto a Firenze, nell'area che costeggia i binari di fronte alla Scuola marescialli dei Carabinieri. Sul posto alle 12 sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze. Al fine di svolgere le operazioni di spegnimento in sicurezza è stata interrotta la circolazione ferroviaria. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica.

Ad essere coinvolti dallo stop alla circolazione i treni sulla linea Firenze-Empoli, che hanno registrato ritardi e limitazioni di percorso. Come informa ancora Rfi, la circolazione ferroviaria intorno alle 13.30 è tornata regolare.