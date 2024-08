Incidente a Viareggio tra auto e scooter, perde la vita una donna

Incidente stradale mortale questa mattina a Viareggio. A perdere la vita una donna di 46 anni, che stava viaggiando su uno scooter. Quest'ultimo si sarebbe scontrato con un'auto condotta da un giovane, con a bordo un'altra persona. Violento l'impatto, avvenuto intorno alle 6.30 all'incrocio tra via Buonarroti e via Leonardo da Vinci. Dopo l'urto con lo scooter, l'auto si sarebbe fermata a qualche metro di distanza, urtando anche auto in sosta. Il conducente è stato trasportato all'ospedale Versilia, per essere sottoposto all'alcol test. La strada è rimasta chiusa per oltre 4 ore, per consentire i rilievi alla polizia municipale, la rimozione dei mezzi e la bonifica dell'asfalto. Sul posto anche i soccorsi.