A Vaglia la festa della Mora, del Bosco e dei Suoi Frutti

Venerdì 30, sabato 31 agosto e domenica 1° settembre 2024 il Comune di Vaglia in collaborazione con Pro Loco, Circolo Arci di Bivigliano, attività commerciali e associazioni di Vaglia organizzano l’ VIII edizione della FESTA DELLA MORA, DEL BOSCO E DEI SUOI FRUTTI A VAGLIA. Non solo more e appuntamenti gastronomici, ma anche street music & folk.

A Vaglia c’è un paese che balla. Da venerdì a domenica tanti saranno gli appuntamenti musicali, laboratoriali e gastronomici.

I festeggiamenti prenderanno il via Venerdì 30 agosto dalle ore 19,30 con la cena nell’area food

gestita dalle associazioni con specialità locali quali tortelli di patate, carne alla brace e piatto vegetariano a base di verdure e formaggi a Km0. L’area food sarà aperta anche sabato 31 agosto e domenica 1° settembre a pranzo e cena con possibilità di asporto.

Programma della Festa:

- Sabato 31 agosto e 1° settembre

alle h 10.00 apertura degli stand con opere del proprio ingegno e la “Via del Gusto”, dove potrete

trovare: aperitivi ai frutti di bosco, gelato artigianale alla mora, marmellate, dolci a base di marmellata di more selvatiche, more fresche, le aziende agricole locali porteranno formaggio di capra, salumi e porchetta.

Ci sarà una mostra fotografica e una mostra di artisti locali, passeggiate con gli asinelli, dimostrazioni di intreccio, laboratori creativi, convegni,artisti con spettacoli per bambini, i gonfiabili, e una caccia al tesoro,

La musica animerà Vaglia dal pomeriggio a tarda sera con un programma ricco e due band itineranti.

- Sabato 31 agosto

dalle h 16.00 la Nuova Compagnia con musiche popolari;

alle h 17,00 la Filarmonica di Vaglia;

la sera alle h 19.00 sul palco Funplugged (acoustic folk blues)

alle h 21.30 sul palco la Banda dell’Ortica - La cover band rivelazione del 2024- Uno spettacolo divertente ed entusiasmante che ripercorre i successi del mitico Enzo Jannacci

- Domenica 1° settembre

dal pomeriggio due band itineranti,

dalle h 16.00 la Nuova Compagnia con canzoni popolari

alle h 17.00 Batucada street band, a go go- street band di percussioni d.o.c. A km 0- per lasciarsi coinvolgere insieme a loro nei ritmi caraibici!

la sera alle h 19.00 sul palco Red Oxide Blues Band, da Pistoia armati di sano rock n blues

alle h 21.30 sul palco Quarto Podere (Folk Rock Dance). Dopo 2 anni torna a Vaglia l’unica e irripetibile rock dance band agricola per farvi divertire e ballare insieme a loro- ospiti a sorpresa i Pappalardo’s. dal pomeriggio due band itineranti,dalle h 16.00 la Nuova Compagnia con canzoni popolarialle h 17.00 Batucada street band, a go go- street band di percussioni d.o.c. A km 0- per lasciarsi coinvolgere insieme a loro nei ritmi caraibici!la sera alle h 19.00 sul palco Red Oxide Blues Band, da Pistoia armati di sano rock n bluesalle h 21.30 sul palco Quarto Podere (Folk Rock Dance). Dopo 2 anni torna a Vaglia l’unica e irripetibile rock dance band agricola per farvi divertire e ballare insieme a loro- ospiti a sorpresa i Pappalardo’s. Buon cibo, buona musica e buona compagnia per trascorrere un perfetto weekend di festa all’insegna del GUSTO consacrando la regina dei frutti del Bosco!

Ingresso libero Le associazioni partecipanti destineranno una parte del ricavato all’attività sociale.

Fonte: Ufficio Stampa