Cantine Aperte in Vendemmia: da settembre a ottobre la Toscana celebra il rito della merenda in vigna

Sarà un po’ come tornare bambini, andare in vigna, staccare un grappolo d’uva e gustarlo mentre lo sguardo si perde tra i vigneti dove il sole ha maturato i chicchi che di lì a poco diventeranno mosto e quindi vino. Ma sarà anche un gesto dal sapore antico, della tradizione contadina, per capire il grado di maturazione dell’uva, il momento giusto per raccoglierla e tutti i successivi passaggi. E’ il senso di Cantine Aperte in Vendemmia che torna in tutta la Toscana nei mesi di settembre e ottobre. Quest’anno in particolare sarà la merenda, a partire dall’uva, il tema che il Movimento Turismo del Vino Toscana ha scelto per accogliere i tanti appassionati nel momento più delicato e al contempo magico per le cantine. Un modo per tornare a riappropriarsi di attimi, di gesti, gusti e momenti di convivialità che hanno il sapore delle cose buone di campagna. Dove anche il ritmo della vita ha un altro sapore.

«La merenda durante la vendemmia è un rituale che per chi è cresciuto in cantina come tanti di noi può sembrare normale, seppure sempre affascinante, ma per chi non conosce la vendemmia coi suoi tempi e atmosfere è un’occasione davvero unica per vivere una esperienza diversa da tutto il resto dell’anno – sottolinea Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana – e i nostri visitatori oltre a diventare “vignaioli per un giorno”, potranno scoprire la semplicità dei prodotti della nostra tradizione, a partire proprio dall’uva che sarà oggetto di programmi delle nostre aziende».

Condivisione e tradizione in una fetta di pane, vino e zucchero o nell’assaggio di un chicco. Condividere una merenda con prodotti genuini, all’aria aperta e accompagnati dal racconto dei vignaioli e dei contadini del luogo, questo l’obiettivo di questa edizione di Cantine Aperte in Vendemmia. In Toscana sarà dunque l’occasione per riscoprire pane vino e zucchero, la classica merenda dei bambini toscani, ma anche la schiacciata con l’uva, il tradizionale dolce d’autunno a base di pane e uva. Oltre ai biscotti, le crostate con marmellata di uva e il succo d'uva. Sono tanti, diversi e per tutte le età e i gusti i programmi pensati dalle cantine del Movimento Turismo del Vino Toscana. Questo sarà evidenziato nei programmi delle cantine toscane dal 5 al 15 settembre, ma fino a ottobre la Merenda in Vendemmia sarà un cartellone di eventi e iniziative per vivere l’emozione di uno dei momenti più magici della campagna attraverso i racconti dei produttori sulla raccolta dell’uva e sulle tradizioni locali, alle passeggiate in vigna, visite guidate in cantina, workshop di vendemmia didattica e laboratori di pittura. Ma anche musica, balli folkloristici, cacce al tesoro e indovinelli. Oltre ovviamente ad essere “vignaioli per un giorno” con la “vendemmia turistica”. Tutti i programmi sul portale www.mtvtoscana.com

Dal vigneto alla cantina, attività per piccoli e adulti. Si inizia la mattina presto e si prende parte a tutte le fasi della raccolta dell’uva, dal taglio dei grappoli in vigna, alla fase di fermentazione in cantina alle operazioni di selezione degli acini e i rimontaggi. Fino al momento conviviale, atteso,del tradizionale pranzo dei vendemmiatori. Tutti, dai più piccoli ai grandi esperti saranno invitati a venie in cantina per assaggiare il mosto in fermentazione e intuirne le potenzialità di trasformarsi in vino. Tutte le attività previste per le famiglie e pensate anche per i più piccoli consentono per un giorno di immergersi nella natura, per lasciarsi affascinare dalle sfumature dorate della campagna, di godere della magica atmosfera della vendemmia.

L'Associazione Movimento Turismo del Vino Toscana è un ente non profit che raccoglie circa cento soci fra le più prestigiose cantine del territorio, selezionate sulla base di specifici requisiti, primo fra tutti quello della qualità dell'accoglienza enoturistica. Obiettivo dell’associazione è promuovere la cultura del vino attraverso le visite nei luoghi di produzione. Ai turisti del vino il Movimento vuole, da una parte, far conoscere più da vicino l’attività e i prodotti delle cantine aderenti, dall’altra, offrire un esempio di come si può fare impresa nel rispetto delle tradizioni, della salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura di qualità.

AREZZO

TENUTA DI FRASSINETO

STRADA VICINALE DEL DUCA 14, LOC FRASSINETO 52100 AREZZO

371 4956539 SHOP@TENUTADIFRASSINETO.COM

www.tenutadifrassineto.com

Evento: Cantine Aperte in Vendemmia

Date: Domenica 29 Settembre

Immergiti nelle sfumature dorate della vendemmia con un'esperienza unica a TENUTA DI FRASSINETO. In collaborazione con il Movimento Turismo del Vino Toscana, siamo entusiasti di riaprire le porte della nostra cantina per "Cantine Aperte in vendemmia".

Appunta la data: Sabato 29 settembre, dalle 16:00, avrai l'opportunità di:

Visitare le nostre estese vigne e scoprire i segreti delle nostre uve selezionate.

Esplorare la Nuova e l'Antica Cantina, testimoni della nostra storia e evoluzione.

Conoscere da vicino il Metodo Champenoise nella nostra storica Barricaia.

La giornata culminerà con un pittoresco pic nic in Tenuta, un connubio perfetto di arte enogastronomica e natura, dove potrai degustare tre delle nostre selezioni di vini, accompagnate da un assortimento di prodotti tipici toscani.

L'evento è un'occasione perfetta per gli amanti del vino e per chi desidera trascorrere un pomeriggio diverso, all'insegna del buon gusto e della tradizione vitivinicola.

Evento indicato anche per i bambini!

Costo a persona:

35 € a persona per un pomeriggio di esplorazione e gusto.

Bambini 0-6 anni: Gratis.

Dai 7-12 anni: 12€

Dai 13-17 anni: 20€

Non mancare, la vendemmia ti aspetta!

Prenotazione obbligatoria: 371\4956539 oppure shop@tenutadifrassineto.com oppure Visita il nostro sito al link https://www.tenutadifrassineto.com/calendario-eventi/ seleziona la data del 29 settembre e prenota il tuo posto.

________________________________________________________________________________

FIRENZE

DAVINUM

Via Bernardino Ciurini 46, 50051 Castelfiorentino (FI)

cosimo@davinum.it - 05711735082

Date: 14, 15, 28, 29 Settembre e 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 Ottobre



Evento: Cantina in Fermento

L’evento consiste in una visita alla nostra cantina seguita da una degustazione dei nostri vini. Durante la visita racconteremo la storia della nostra azienda, un percorso che parte nei campi e che con l’amore e la dedizione del nostro personale porta all’eccellenza del nostro vino.

Prenotazione obbligatoria:

COSIMO: cosimo@davinum.it

CRISTIAN: cristian@davinum.it

Tel. +39 0571/1735082

Costo a persona: 25€

________________________________________________________________________________

TENUTA BOSSI – MARCHESI GONDI

VIA DELLO STRACCHINO, 32 PONTASSIEVE (FIRENZE)

0558317830 – INFO@TENUTABOSSI.COM

www.tenutabossi.com

Date: 13 Settembre

Evento: Il vino: musica e parole

Ogni ora dalle 16:00 alle 20:00 visita con merenda e degustazione di 2 vini , mostra fotografica nel museo di arte contadina a cura dell’associazione buchette del vino, concerto alle ore 18,30 nella villa rinascimentale: Il Vino è rapsodia a cura dell’associazione Chiave di vino. L’evento rientra nella manifestazione: L’estate Fiorentina con la partecipazione dell’Associazione Garden Club di Firenze.

Evento indicato anche per i bambini!

Prenotazione obbligatoria: 0558317830 – info@tenutabossi.com

Costo a persona: gratuito

________________________________________________________________________________

GROSSETO

FATTORIA LA MALIOSA

Località podere Monte Cavallo, Saturnia (GR)

3271860416 – info@fattorialamaliosa.it

www.fattorialamaliosa.it

Evento: La Merenda del Vignaiolo

Date: Dal 5 al 15 Settembre tutti i giorni dalle 16:00 alle 18:00

Dal 5 al 15 settembre, dalle 16:00 alle 18:00, vi invitiamo a divertirvi insieme a noi con la nostra "Merenda del Vignaiolo". In un'atmosfera accogliente e suggestiva, immersi nel magico momento della vendemmia, vi offriremo un break tra i sapori autentici maremmani.

L'Offerta Include:

Due Calici di Vino Naturale: rappresentano l'essenza della nostra produzione, frutto di una coltivazione rispettosa dell'ambiente e della tradizione.

Assaggio di Formaggi Locali: Una selezione di formaggi tipici del Caseificio di Sorano, ciascuno abbinato alla nostra marmellata di uva fatta in casa, che esalta il sapore unico e genuino della Maremma.

Dolce della Tradizione a Tema Uva: Concluderemo la merenda con un dolce tipico, ispirato alla vendemmia e alle tradizioni locali, per regalarvi un momento di dolcezza e autentica convivialità.

Durante questo periodo speciale, avrete la possibilità di immergervi nella magica atmosfera della vendemmia, il momento più importante dell'anno, carico di tradizione e emozioni, e di vedere da vicino il processo che trasforma l'uva in vino. Un'occasione perfetta per rilassarsi e godere dei sapori genuini in un ambiente incantevole, durante uno dei momenti più affascinanti dell'anno. Non mancate!

Evento indicato anche per i bambini!

Costo a persona: 19€ per gli adulti – 9€ per i bambini (menù bambino) – sotto i 5 anni gratuito

Prenotazione obbligatoria: info@fattorialamaliosa.it / +39 3271860416

________________________________________________________________________________

AZIENDA AGRICOLA PUROVINO

PODERE CORSO 27, MONTIANO, MAGLIANO IN TOSCANA (GR)

+39 3534099166 / INFO@PUROVINO.IT

www.agricolapurovino.it

Evento: IL DOLCE, L’UVA E LA VENDEMMIA

Data: Sabato 14 Settembre

ORE 11:30

La nostra visita inizia con camminata tra le vigne con spiegazione delle nostre varietà. Seguirà una visita della cantina per la spiegazione del nostro metodo brevettato Purovino per la produzione di vino senza solfiti aggiunti.

Degustazione in terrazza con vista sull’Isola del Giglio e Monte Argentario dei nostri vini SENZA SOLFITI AGGIUNTI DA AGRICOLTURA BIOLOGICA in abbinamento a prodotti freschi del territorio Maremmano con la collaborazione di:

Caseificio Le Tofane del Parco Naturale della Maremma e Pizzeria/ Panificio Bar Nerazzurro di Grosseto che ci fornirà ci fornirà pane prodotto con farine di grani antichi macinati a pietra con lievito madre, schiaccia toscana e dolce speciale dedicato all’uva

Evento indicato anche per i bambini!

Costo a persona: 35,00€

Prenotazione obbligatoria: +39 3534099166 / info@purovino.it

________________________________________________________________________________

PISA

GIANNI MOSCARDINI

Via Macchia al Pino snc, 56040 Pomaia (PI)

enoteca@giannimoscardini.com / +39 3476948938

www.giannimoscardini.com

Date: Sabato 7 Settembre dalle 16:00 alle 18:00

Evento: Merenda in Cantina

Vi invitiamo a vivere con noi i giorni più emozionanti dell’anno – quelli della vendemmia 2024.

Un’esperienza unica e affascinante da vivere con gli amici o in famiglia. Vi accoglieremo sulla nostra terrazza dove potrete godere di un panorama mozzafiato sui vigneti. Ad accompagnare - un box con delizie del nostro territorio, tra le quali schiacciata all’uvetta, pecorino affinato in vinacce o crostata con marmellata di uva…

e bottiglia di vino della nostra produzione a Vostra scelta.

Evento indicato per i bambini!

Prenotazione obbligatoria: enoteca@giannimoscardini.com / +39 3476948937

Costo a persona: 15€ a persona + costo della bottiglia scelta

________________________________________________________________________________

PODERE LA REGOLA

LOC. ALTAGRADA SR 68 KM 6+400, 56046 RIPARBELLA (PI)

0586 698145, eventi@laregola.com

www. laregola.com

Evento: Festa della Vendemmia

Date: Venerdì 20 Settembre

CENA A BUFFET E DEGUSTAZIONE DEI NOSTRI VINI

DJ SET DI MUSICA DAL VIVO CON DJ VARGAS & DJ ROSCO

Evento indicato anche per i bambini!

Costo a persona:

ADULTI €45,00

RAGAZZI (11-17 ANNI) €25.00

BAMBINI (5-10 ANNI) €15.00

Prenotazione obbligatoria: eventi@laregola.com, 0586 698145

________________________________________________________________________________

PISTOIA

SOCIETÀ AGRICOLA MARINI GIUSEPPE

Via B. Sestini 274 - 51100 Pistoia

0573 451162 – info@marinifarm.it

www.marinifarm.it

Evento: Bambini Vignaioli per un giorno

Date: Sabato 7 Settembre 2024: la mattina dalle ore 9:30 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30

LA VENDEMMIA DIDATTICA DEDICATA AI BAMBINI E ALLE LORO FAMIGLIE.

Potranno vivere l'esperienza della raccolta dell'uva e della pigiatura con i piedi. A seguire visita alla Vinsantaia, con l'uva in appassimento e spiegazione di come nasce il Vin Santo. L'esperienza si conclude con la "Merenda di una volta" dove i bambini potranno assaggiare le nostre bruschette all'olio, ed il nostro Succo d'Uva, mentre gli adulti potranno degustare i nostri Vini, accompagnati con bruschette e salumi. In ricordo dell'esperienza, ogni bambino, riceverà il "Diploma di Vignaiolo per un giorno"

Si consiglia abbigliamento comodo e "adatto a sporcarsi". Per motivi di sicurezza i bambini devono essere accompagnati da un adulto. Le forbici per la raccolta dell'uva non saranno fornite dall'azienda.

È richiesto la compilazione della liberatoria di Responsabilità.

Costo a persona:

15€ a bambino

20€ gli adulti

Gratis 0-3 anni

Prenotazione obbligatoria: 0573 451162 – info@marinifarm.it

________________________________________________________________________________

SIENA

FATTORIA DEL COLLE

LOCALITA’ COLLE 53020 TREQUANDA

HOLIDAY@CINELLICOLOMBINI.IT +39 0577662108

WWW.CINELLICOLOMBINI.IT

Evento: VENDEMMIA TURISTICA 2024

Date:

15 – 18 SETTEMBRE

23 – 26 SETTEMBRE

Al Casato Prime Donne di Montalcino e alla Fattoria del Colle nella Doc Orcia per la vendemmia turistica 2024 con un programma intensissimo di 3 notti, 4 giorni con esperienze e degustazioni!

DA DOMENICA 15 SETTEMBRE A MERCOLEDÌ 18 OPPURE DA LUNEDÌ 23 A GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE IN TOSCANA CON UN INTENSISSIMO PROGRAMMA PER IMPARARE E DIVERTIRSI

Nei territori del Brunello, del Chianti superiore e della Doc Orcia per vivere un’esperienza che gli amanti del Sangiovese e dei grandi vini toscani non possono perdere.

Quattro giorni fitti di esperienze diverse e interessanti nei vigneti, in cantina e in sala da degustazione. Alla fine, i partecipanti riceveranno un attestato che dimostra la loro crescita nelle conoscenze sui grandi vini toscani a base di Sangiovese.

Non importa essere esperti, il programma sarà divertente e capace di interessare i grandi wine lovers come gli esordienti.

I partecipanti soggiorneranno alla Fattoria del Colle, un piccolo borgo con 400 anni di storia. Ci sono appartamenti e camere, 3 piscine, un ristorante e ovviamente la cantina. Intorno un paesaggio meraviglioso di vigneti e oliveti. Oltre a questa fattoria Donatella Cinelli Colombini possiede il Casato Prime Donne a Montalcino con i vigneti e la cantina che producono Brunello e Rosso di Montalcino. I Vini di Donatella sono prodotti in piccole serie esclusive esportate in 44 Paesi e dieci di essi sono premiati da punteggi superiori a 90/100 sulla stampa internazionale.

Nel programma della vendemmia turistica 2024 c’è l’assaggio dell’uva per imparare il livello della maturazione e i giorni che mancano alla raccolta. I partecipanti faranno la vendemmia e capiranno come selezionare i grappoli più o meno pronti. Gusteranno il mosto cercando di capire il livello di trasformazione da succo dolce a vino.

Ci saranno due degustazioni: la verticale di Brunello partendo dalla botte per arrivare alla grande riserva e l’assaggio orizzontale di vini dello stesso anno ma di tipologie diverse.

Ci sarà un safari fotografico nelle vigne e nei punti panoramici e una cena degustazione con 4 vini e quattro pietanze tipiche in abbinamento. Questa esperienza è bella e importante perché i vini toscani sono “gastronomici” cioè nascono per accompagnare il cibo e assaggiarli con i piatti più tradizionali della zona in cui nascono è utile per capirli profondamente.

Piccola ma proprio piccola lezione sulla storia del vino in Toscana che serve per capire la geografia attuale della produzione regionale. Per il resto le esperienze saranno molto divertenti anche se i contenuti di viticultura e enologia arriveranno da enologhe laureate e espertissime.

Vi aspettiamo per condividere quattro giorni davvero speciali. Una full immersion nei grandi vini toscani durante la quale trovare anche nuovi amici.

PROGRAMMA

I° GIORNO

ORE 15-17 arrivo e sistemazione nelle camere

ORE 17,30 visita guidata della Fattoria del Colle con le sale storiche della villa e le cantine: tinaia, bottaia, vinsantaia, infernotto del Brunello

Ore 18,30 aperitivo nella cantina storica con Spumante brut rosè metodo classico

Ore 19 ristorante della Fattoria del Colle cena degustazione con 4 vini accompagnati da 4 pietanze tradizionali: Tonno nel Chianti con Chianti Superiore, pinci con sugo di cinghiale con Cenerentola Doc Orcia, Filetto di Maiale e millefoglie di patate con Brunello DOCG, pera al vino con dolci senesi e Vin Santo del Chianti

2° GIORNO

Colazione a buffet con biscotti e dolci fatti in casa, pinzimoni e frittate, salumi e formaggi tipici

Ore 10 punto di riunione nel cortile, lezione di assaggio dell’uva insieme a un’enologa con spiegazione del ciclo vegetativo della vite e della maturazione dell’uva

Prova pratica di vendemmia con forbici e cassette. I partecipanti imparano a selezionare i grappoli pronti da quelli non ancora maturi.

Ore 11 in cantina per l’assaggio del mosto dell’IGT bianco sanchimento dal tino d’acciaio e dall’anfora

Ore 17 degustazione orizzontale di 4 vini dello stesso anno con uvaggi e denominazioni diverse

Esperienza di suoni della vigna nelle 4 stagioni dell’anno e nei 4 momenti del giorno.

3° GIORNO

Colazione a buffet con biscotti e dolci fatti in casa, pinzimoni e frittate, salumi e formaggi tipici

Spostamento a Montalcino Casato Prime Donne con la propria auto

Ore 10 assaggio dell’uva di Brunello insieme a un’enologa.

Spiegazione delle attrezzature per la vendemmia dell’uva Sangiovese e la selezione degli acini mediante il lettore ottico. Comprensione dei diversi contenitori per la vinificazione e maturazione in legno.

Assaggio del mosto in diversi stadi di fermentazione. Assaggio da botte e comprensione delle differenze fra le annate e le diverse tipologie di fusto in rovere (Tonneau da 5 e 7hl, botti)

La degustazione continua con il Rosso di Montalcino, il Brunello annata, selezione e riserva.

Ore 16 Fattoria del Colle safari fotografico nei vigneti

Ore 17 Piccola lezione sulla storia del vino in Toscana e sul Sangiovese

Consegna degli attestati

4° GIORNO

8.00 – 10.00 Colazione a buffet con biscotti e dolci fatti in casa, pinzimoni e frittate, salumi e formaggi tipici

Costo a persona: 3 notti in camera doppia con bagno e prima colazione: €387,oo a persona

Sono comprese nel prezzo tutte le animazioni descritte dal programma

Prenotazione obbligatoria: holiday@cinellicolombini.it / +39 0577662108

Fonte: Ufficio Stampa