Cena sociale a Montespertoli per sostenere la Casa di Riposo 'Santa Maria della Misericordia'

Il Comitato di Solidarietà per la Casa di Riposo "Santa Maria della Misericordia" di Montespertoli ha organizzato la Cena Sociale che si terrà mercoledì 4 settembre 2024 alle ore 20:00 presso il Parco Urbano di Montespertoli. Questo evento, intitolato "Tutti Insieme a Tavola", è un’occasione per la comunità di ritrovarsi e sostenere una causa importante: contribuire al benessere degli anziani ospiti della Casa di Riposo.

“Negli anni passati la numerosa partecipazione all’iniziativa è sempre stata segno evidente che la Casa di Riposo sta molto a cuore ai montespertolesi, pertanto auspichiamo anche quest’anno in una numerosa partecipazione. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato all’organizzazione di attività, uscite e momenti ricreativi per i residenti della struttura e anche all’acquisto di arredi utili a rendere sempre più confortevole la loro vita.” dichiara il comitato.

La serata sarà arricchita da un ricco menù preparato con cura dalle cuoche della Casa di Riposo. La cena avrà un costo di €20,00 a persona e sarà possibile prenotare entro il 31 agosto 2024 presso la Casa di Riposo in via Trieste 97, chiamando il numero 0571 609590. L'evento è reso possibile grazie alla generosità di commercianti, fornitori e aziende agricole locali, che hanno donato i loro prodotti per sostenere questa causa. A seguire la cena, ci sarà una ricca lotteria con premi per tutti.

Per ulteriori informazioni: Casa di Riposo "Santa Maria della Misericordia" Via Trieste, 97, Montespertoli Telefono: 0571 609590

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa