Gara ciclistica '1° Trofeo R.F. Antincendio', cambiano sosta e transito nella zona del Terrafino

Il percorso della corsa interesserà via di Vittorio, via Enrico Mattei, via Grandi, via I Maggio, con partenza della prima batteria alle 16.30 e conclusione della manifestazione alle 19 circa.

I PROVVEDIMENTI NEL DETTAGLIO - Con ordinanza 469 del giorno 21 agosto 2024 (https://shorturl.at/Cdku5), sabato 31 agosto 2024, in via di Vittorio nel tratto compreso tra via I Maggio e via Enrico Mattei sarà disposto il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara dalle 15 alle 19.30 e di sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 15 alle 19.30 e nel tratto compreso tra il civico n. 1 e 3B, divieto di transito per tutti i veicoli in modo da poterlo utilizzare come parcheggio organizzazione ed incolonnamento atleti per la partenza, dalle 15 alle 19.30 e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, dalle 15 alle 19.30.

In via Enrico Mattei, nel tratto compreso tra via di Vittorio e via Grandi, sarà disposto il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara dalle 15 alle 19.30 e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla gara, dalle 15 alle 19.30; in via Grandi, nel tratto compreso tra via Enrico Mattei e via I Maggio, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara dalle 15 alle 19.30 e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, sempre dalle 15 alle 19.30.

Infine in via I Maggio, nel tratto compreso tra via Grandi e via di Vittorio, divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara, in orario 15-19.30 e divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati di tutti i veicoli, eccetto quelli partecipanti alla corsa ciclistica, sempre dalle 15 alle 19:30

Le disposizioni contenute nell’ordinanza non saranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.