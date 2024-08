Manutenzioni strade, modifiche a sosta e viabilità in via IV Novembre

Proseguono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle sedi stradali del territorio mirati alla riqualificazione del sistema viario così da garantirne una migliore fruibilità da parte degli utenti. Il prossimo è in programma in via IV Novembre. Proprio per permettere lo svolgimento dei lavori di riasfaltatura, sono previste alcune modifiche a sosta e viabilità: nei giorni di giovedì 29 e venerdì 30 agosto 2024, via IV Novembre resterà chiusa al traffico e alla sosta nella fascia oraria 8 - 17.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa