Rissa a Grosseto, tre giovani in gravi condizioni. Tra le ipotesi: regolamento conti per controllare lo spaccio di droga

Un grave episodio accaduto la scorsa notte a Grosseto. Tre giovani sono rimasti feriti in gravi condizioni dopo una rissa o un'aggressione nei pressi di via Adda.

Si tratta di due 18enni, mentre l'età del terzo ferito non è ancora nota. Il primo 18enne è stato ferito con un colpo di spranga alla testa e avrebbe riportato una frattura cranica e un'emorragia cerebrale. Il secondo, pari età, è stato accoltellato al torace e ha un polmone lesionato, anche lui ha una emorragia polmonare. Il terzo, ancora senza età, è stato trovato in una strada vicina e trasportato all'ospedale in gravi condizioni. Al momento tutti e tre risultano in gravissime condizioni cliniche e sono stati portati all'ospedale Le Scotte di Siena.

L'allarme è stato dato da un passante che verso le 2 di notte ha avvisato il 118. Sul posto sono subito intervenuto gli agenti delle volanti e due ambulanze.

Le pattuglie della polizia, inoltre, hanno rintracciato nei paraggi un altro ragazzo, con lievi ferite: risulta coinvolto nella rissa e aveva con sé una pistola. Sono tutti nordafricani e non è escluso che altri abbiano partecipato allo scontro. Vengono esaminate le telecamere di tutta l'area.

Tra le ipotesi, un regolamento di conti per controllare lo spaccio di droga. Via Adda è una strada nei quartieri residenziali a est del centro storico.