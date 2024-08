Il padrone va in ospedale, la cagnolina fa 15 chilometri per raggiungerlo

Sissi e Franco, amici per sempre. Lui ha 77 anni, viene da Lamporecchio. Lei è una cagnolina, adottata nel 2015 in Basilicata. Sissi è l'ombra di Franco Raele e lo testimonia quanto successo quando il padrone è stato male. L'ambulanza portò via l'uomo, l'animale si sentì spaesato e corse dietro alla sirena: percorse quindici chilometri e vegliò l'amico all'ospedale di Empoli.

La storia è stata raccontata da Il Tirreno nella giornata mondiale del cane. Franco ebbe un malore e venne portato via. L'istinto guidò Sissi fin dietro al mezzo di soccorso per quindici chilometri. Arrivò in ospedale e lì un amico di Franco se ne accorse e la accudì mentre il padrone era assente.

Il Rifugio, associazione di Lamporecchio, ha poi premiato Sissi e Franco come "coppia indissolubile". La cagnolina, come raccontato al quotidiano dal padrone, c’è sempre stata anche nei momenti più difficili. E Franco se la porta pure nelle serate di svago al karaoke.