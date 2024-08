Successo in Messico per la scrittrice Marina Pratici

Partenza intercontinentale di successo per il tour di presentazione del ventiquattresimo libro della scrittrice aullese Marina Pratici, “Le sagittabonde” ( Edizioni Helicon ): l’opera - un saggio letterario dedicato a epistolari famosi della letteratura universale con introduzione del docente universitario belga Augustine P. Martel -, tradotta in quattro lingue e già pluripremiata, è stata infatti presentata nei giorni scorsi al “Centro Nacional de las Artes Mexico”, nel centro di Città del Messico.

"Un grande onore – dichiara Marina Pratici - per il quale ringrazio l’agente letteraria Margot Pin, la responsabile della Casa Editrice Helicon, Maria Eugenia Miano, la presidente della Camara Internacional de Escritores & Artistas, Lily Baylon, e le associazione culturali internazionali che hanno organizzato gli incontri".

Nella prima tappa del tour, che ha visto la partecipazione di un vasto e attento pubblico, la saggista lunigianese è stata introdotta dai docenti universitari Antonio Valastro Guirao e Camilo Bolivar Flores. Marina Pratici è stata poi ospite della famosa Libreria “Morgana”, nel cuore della metropoli messicana, gestita da Clara Ferri, che ha inserito i volumi dell’autrice fra i grandi autori italiani contemporanei. Ultimo appuntamento della prestigiosa tappa messicana presso l’Universidad Nacional Autonoma de Mexico UNAM, dove Pratici è stata ricevuta dai professori del Dipartimento di Filologia.

"Una forte emozione - prosegue Pratici - conoscere personalmente docenti con i quali avevo tenuto più convegni online e scoprire, con grande piacere, quanto la letteratura italiana sia apprezzata in terra messicana".

Il libro, inserito nel circuito bibliotecario di Città del Messico, sarà prossimamente presentato a New York, Barcellona, Liegi e in numerose città italiane. Ma le emozioni, per l’aullese, non finiscono qua: recentemente insignita della Targa del Consiglio della Regione Toscana per alti meriti culturali, il 14 settembre, a Toscolano Maderno ( BS ), negli ambiti del Premio “Solidarietà Arte e Impegno Civile”, presieduto dalla poetessa cubana Gerda Garcia Hernandez, riceverà il Premio alla Cultura, il 28 settembre, a Palermo, in seno al Premio “Antonio Veneziano”, vantante la presidenza di Antonino Causi, il diciannovesimo Premio alla Carriera e, il 19 ottobre, presso il Castello Normanno-Svevo di Sannicandro Bari, sarà insignita della nomina di Accademico ad Honorem dell’illustre Accademia delle Arti e delle Scienze Filosofiche di Bari, che vede come Pro-Rettore l’Accademico Massimo Massa.

Riconoscimenti importanti che si aggiungono ai venti Premi per l’Attività culturale, alle due Lauree Honoris Causa, alla Medaglia della Presidenza del Senato italiano, all’Onorificenza di Ufficiale della Repubblica italiana, alla Distinzione “Alessandro Magno” ad Atene ( Grecia ), alla nomina di “Personaggio dell’anno” a Barcellona ( Spagna ), che Marina Pratici si è vista assegnare negli anni.

