Automobilista picchia un turista in bici a Forte dei Marmi, denunciato

Un automobilista è stato denunciato dalla polizia a Forte dei Marmi per aver seguito, bloccato, spinto e colpito con un pugno un ciclista che, secondo lui, gli avrebbe intralciato la strada. L'accusa è di lesioni.

L'accaduto risale al 6 agosto. Un residente di Parma, mentre tornava a casa dal mare in bicicletta insieme alla moglie, è stato raggiunto da un'auto costretta a rallentare per la presenza delle due biciclette. In particolare il conducente della vettura non avrebbe preso il semaforo verde. Una volta scattato il rosso, il conducente ha iniziato a suonare il clacson e a inveire contro il ciclista.

Dopo uno scambio di battute, allo scattare del verde, le due biciclette hanno ripreso la marcia fino a che l'uomo dell'auto, superandole, si è poi fermato sulla destra della carreggiata. E' sceso aggredendo il ciclista con una spinta e un pugno al volto, provocandogli la rottura di due denti.

Una Volante del Commissariato di Forte dei Marmi è riuscita a bloccare l'uomo e a identificarlo. E' un incensurato nato a Milano e residente a Pietrasanta. Il denunciato non si è controllato nemmeno davanti ai suoi due figli di 4 e 7 anni, che hanno assistito alla scena. La loro presenza ha peraltro indotto il ciclista a non reagire.

Testimoni hanno confermato l'episodio e il presunto aggressore è stato denunciato per lesioni causate per futili motivi di viabilità