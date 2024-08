Con un coltello alla stazione di Pisa, denunciato

I Carabinieri di Pisa, durante i controlli del territorio, hanno denunciato due persone in diverse occasioni. La prima è stata segnalata per aver violato il divieto di ritorno nel Comune di Pisa, mentre la seconda è stata denunciata per porto ingiustificato di armi dopo essere stata trovata in possesso di un coltello multiuso di 15 cm nei pressi della Piazza della Stazione di Pisa. L'arma è stata sequestrata e le responsabilità delle persone denunciate saranno valutate dalle autorità competenti nel corso del procedimento.