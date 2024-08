Rientrati dalle ferie con due chili in più? I consigli della nutrizionista: "Come tornare in forma"

Allarme bilancia appena tornati dalle ferie? Non c’è da farne un dramma, soprattutto se sono solo, come di solito avviene, uno o due chili in più. Per capire come gestire il classico peso post vacanze o la sensazione di avere “esagerato” e non essere in forma, Gonews.it ha parlato con la nutrizionista Susanna Agnello, biologa nutrizionista di Empoli. Con lei cerchiamo di capire cosa succede al nostro organismo e quali sono gli accorgimenti da adottare.

Al rientro dalle vacanze capita spesso di sentirsi appesantiti e gonfi, come all’indomani di una abbondante cena, magari abbiamo preso 1 o 2 chili e ci scatta subito il pentimento per come abbiamo mangiato. Come mai? C’è da preoccuparsi?

“Anzitutto si tratta di una condizione molto comune, ma andiamo in ordine. Durante le ferie il mangiare diverso, spesso piu salato, ad orari diversi dal solito, porta in molte persone ad una ritenzione dei liquidi, peggiorata anche da una minore regolarità intestinale. Quindi fino ai 2 kg in piu spesso sono solo liquidi, che in due o tre giorni se ne vanno da soli. Per questo sarebbe meglio non pesarsi subito, ma aspettare qualche giorno. Se passata una settimana invece ci pesiamo, al mattino e a digiuno ovviamente, e quei due chili ci sono sempre…

Allora, chiaramente, dovremo pensare a come perderli. In questo caso quale potrebbe essere la strategia piu sana ed efficace per ritornare in forma?

“Sicuramente mangiare sano e fare sport sono le due regole fondamentali. Purtroppo spesso facile da dirsi ma difficile da farsi, soprattutto per chi rientra subito al lavoro.

Per chi ha preso chili che si sono aggiunti ad una situazione preesistente già un po’ critica, potrebbe essere questo il giusto momento per rivolgersi ad un nutrizionista, per un’attenta analisi della situazione e una proposta personalizzata. Per chi invece vuole solo asciugarsi un pochino e tornare tonico, si possono seguire queste semplici regole:

Aumentare l’apporto di acqua durante il giorno del 30% che ci aiuta a drenare e sentire meno la fame Astenersi per almeno 7 giorni da dolci ed alcol Fare una colazione ricca di fibre come ad esempio porrige e frutti rossi, pane integrale olio e pomodoro Assumere per ogni pasto 2 porzioni di verdura Per 7 giorni non mangiare patate, riso e pasta non integrale

Consigli chiari e semplici, a patto però di tornare a una vita regolare. Ma per chi avesse la possibilità di rimanere in ferie più a lungo o di quale altro weekend lungo in vacanza, come si puo aiutare?

Il consiglio è di limitare gli “eccessi”, facendo sempre una colazione abbondante e limitarsi a "sgarrare" in un pasto al giorno, non in entrambi, pasto che al mare o in città può essere anche il pranzo, mentre in montagna, se si fanno escursioni, meglio la cena. Nei giorni normali invece, per tenersi in forma, per un pranzo veloce optare per yogurt greco o barretta proteica più frutta, oppure, se si ripiega verso un panino il semplice panino con prosciutto crudo o schiacciata vuota, evitando tramezzini con salse e insaccati più salati. Il gelato come pasto sarebbe da evitare in quanto dopo poche ore ci fa tornare il senso di fame essendo prevalentemente ricco di zuccheri. In montagna la sera a cena optare per una zuppa o secondo ed una tisana

Ci sono invece degli integratori, che potrebbero aiutare a recuperare la nostra regolarità o anche a rientrare in un tipo di alimentazione più regolare?

Tra gli integratori in commercio ci potremmo aiutare con

Integratore di fermenti lattici e vitamina B per regolarizzare l’intestino Integratore a base di cardo mariano, glutatione e omega tre per donare vitalità e depurare il fegato Integratore a base di fibre o altri composti per aumentare il senso di sazietà ed aiutare il dimagrimento

Questi i consigli della dottoressa Agnello per tornare presto in forma, con l’augurio, da parte della redazione a tutti voi lettori, di ripartire presto, in forma, per nuove vacanze!