Staffoli celebra i 102 anni di Rina Santini

Un'altra centenario nel comune di Santa Croce sull'Arno questa volta nella frazione di Staffoli. Rina Santini lunedì scorso (26 agosto) ha raggiunto il bel traguardo dei 102 anni. Un'età di tutto rispetto che anche l'amministrazione comunale ha voluto celebrare e omaggiare. In rappresentanza del sindaco Roberto Giannoni, il consigliere Matteo Pieracci, delegato a Staffoli e il consigliere Simona Pratesi delegata alle iniziative, hanno fatto visita a Rina omaggiandola con un mazzo di fiori. Per l'occasione era presente tutta la famiglia della centenaria, la figlia Lorena e nipoti e i pronipoti per partecipare al giorno di Festa. Rina originaria della Garfagnana ha quasi sempre vissuto a Staffoli per anni è stata una coltivatrice diretta, la figlia invece Lorena è persona conosciuta in paese perché per anni ha gestito un'attività commerciale nella frazione.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno