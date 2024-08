Tirocini extracurriculari in comune ad Altopascio: quando scadono le domande

C’è tempo fino a giovedì 19 settembre per fare domanda come tirocinante al Comune di Altopascio. L’amministrazione comunale offre tirocini extracurriculari in diversi settori, tra cui quello tecnico (lavori pubblici, urbanistica, ambiente), economico-finanziario (ragioneria e tributi), affari generali (segreteria, protocollo, URP, messi, biblioteca), servizi al cittadino e alle imprese (servizi demografici, SUAP, CED), servizi sociali e scolastici (sociale, scuola, sport). Ogni candidato può presentare domanda per uno solo di questi settori.

Possono fare domanda coloro che sono senza lavoro o disoccupati (ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015), residenti o domiciliati in Toscana, e che rispettano i requisiti richiesti: un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, nessuna condanna penale o procedimenti penali in corso, e il possesso di un diploma di scuola superiore. Non possono partecipare coloro che hanno già svolto o stanno svolgendo un tirocinio presso il Comune di Altopascio, o che abbiano avuto rapporti di lavoro o collaborazione retribuita con lo stesso.

La durata del tirocinio è di sei mesi, con un impegno settimanale di 30 ore distribuite su cinque giorni. È previsto un rimborso spese mensile di 600 euro lordi. Le domande possono essere presentate fino a giovedì 19 settembre, entro le ore 24. Il bando completo, il modulo di domanda e le istruzioni per la consegna sono disponibili sul sito del Comune di Altopascio, all’indirizzo https://www.comune.altopascio.lu.it/pa/avviso-pubblico-di-selezione-per-la-formazione-di-una-graduatoria-finalizzata-allattivazione-di-tirocini-non-curriculari-2/. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Personale al numero 0583.216455 o via email all’indirizzo personale@comune.altopascio.lu.it.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa