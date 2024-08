Una settimana da scriba: campus museali interattivi al Museo della Scrittura di San Miniato

Il Museo della Scrittura di San Miniato apre le porte ai più piccoli con 'Una settimana da scriba'. Da lunedì 2 a venerdì 6 settembre tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30giochi avvincenti, laboratori di scrittura, esplorazioni artistiche e tanto altro per stimolare la fantasia e la creatività. Un viaggio attraverso l'evoluzione della scrittura e degli alfabeti, dalle pitture rupestri ai geroglifici egizi su papiro fino allo scriptorium medievale. Una settimana di attività ludiche, laboratori creativi e didattici che uniscono divertimento ed apprendimento, un'avventura straordinaria tra parole e immagini.

I campus museali, inseriti nell'iniziativa della Regione Toscana 'S-Passo al Museo', sono adatti per bambini tra i 6 e gli 11 anni. Costo per una giornata 9 euro, biglietto per tutta la settimana a 40 euro, sconto del 10% per soci Coop. Posti limitati, consigliata la prenotazione telefonando al 345-3038991 oppure via mail a museicivicisanminiato@coopculture.it

CoopCulture è la cooperativa che per conto del Comune di San Miniato gestisce i Musei Civici: la Rocca Federiciana, il Museo di Palazzo Comunale con l'Oratorio del Loretino, il Museo della Memoria, il Museo della Scrittura

Fonte: Ufficio Stampa