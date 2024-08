Al via la Scuola estiva di orientamento dell'Università di Siena

Oltre 70 studentesse e studenti delle scuole superiori, provenienti da tutta Italia, stanno partecipando a Siena alla Scuola estiva di Orientamento dell’Università di Siena, organizzata in collaborazione con l’Azienda Regionale per il Diritto allo studio universitario.

Le studentesse e gli studenti, che sono stati salutati il 28 agosto presso la sede di via Mattioli a Siena dal Rettore Roberto Di Pietra, stanno in questi giorni prendendo parte alle attività programmate, che si protrarranno fino al 31 agosto, nelle varie strutture didattiche dell’Ateneo.

Il Rettore nel suo saluto ha evidenziato il valore formativo della Scuola dedicata al delicato processo di scelta per il futuro percorso universitario: “La scuola estiva di orientamento è una grande opportunità per avvicinarsi ai percorsi universitari offerti dal nostro Ateneo favorendo l'incontro con la didattica universitaria, con la conoscenza delle strutture dell'Ateneo e dei servizi a disposizione per lo studio e la vita a Siena e nelle nostre sedi. La risposta in termini di partecipazione a questa scuola conferma il buon esito di questa iniziativa di accoglienza e di orientamento”.

Il dottor Francesco Ghelardi, dirigente per i Servizi alla Persona e Istruzione, ha portato il saluto del Comune di Siena e ha illustrato i servizi e le opportunità offerte dalla città. Per l’occasione nella sede è stato allestito un punto informativo a cura dell’amministrazione comunale.

Studentesse e studenti sono stati accolti anche dalle professoresse Stefania Lamponi e Lucia Morbidelli, rispettivamente delegate del Rettore per i Servizi agli Studenti e per l’Orientamento.

Ottimo il riscontro ricevuto dall’iniziativa, che si ripete quest’anno per la seconda volta. I partecipanti provengono da ogni parte d’Italia, con prevalenza di residenti nella Regione Toscana, ma numerose sono le presenze anche dal Sud, dal Centro e dal Nord Italia.

La Scuola di orientamento permette a ragazze e ragazzi di entrare in contatto con la comunità accademica dell’Università di Siena - studenti universitari, docenti e personale tecnico e amministrativo -, ricevere un supporto nella scelta del percorso accademico e del futuro professionale e visitare le strutture didattiche e di ricerca.

Durante la settimana della Scuola estiva sono previste lezioni dei docenti universitari, esercitazioni e attività di gruppo, momenti di confronto e di interazione con i docenti e gli studenti tutor specifici per ciascuna delle cinque aree scientifico-disciplinari dell’Università di Siena: Area Economia, Formazione, Giurisprudenza, Scienze politiche, Scienze sociali; Area Beni culturali, Lettere, Lingue, Storia, Filosofia; Area Biotecnologie, Medicina, Odontoiatria, Professioni sanitarie; Area Ambiente, Biologia, Chimica, Farmacia, Geologia; Area Fisica, Ingegneria, Matematica.

Sono inoltre previste visite alla città per conoscere il patrimonio artistico e culturale ed eventi pomeridiani e serali di intrattenimento e socializzazione.

Il programma completo degli appuntamenti di orientamento è pubblicato sul sito web OrientarSI: https://orientarsi.unisi.it/scelgo/come-scegliere/scuola-estiva-di-orientamento

Fonte: Università di Siena