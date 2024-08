Cinque grandi chef realizzano piatti inediti da abbinare a trenta vini del Chianti Classico

Quando l’eccellenza del vino Chianti Classico incontra e si sposa con le specialità della cucina toscana, sapientemente preparate da un gruppo di chef, nasce uno speciale format che, dopo il successo dello scorso anno, ripete la formula vincente che scommette sulla valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti simbolo. “TastinGreve Food Edition”, ideato e realizzato da I Viticoltori di Greve in Chianti, in collaborazione con il Comune di Greve in Chianti e il Consorzio Vino Chianti Classico, Banco Fiorentino e VIVA Assicurazioni, è l’evento che sublima i sapori del Chianti con una degustazione innovativa che invita ad assaggiare cinque piatti preparati dagli chef selezionati e i vini Chianti Classico prodotti dai soci dei Viticoltori di Greve in abbinamento. L’appuntamento, che di fatto apre il cartellone culturale “Aspettando l’Expo del Chianti Classico”, promosso e organizzato dal Comune, si terrà giovedì 29 agosto dalle ore 19.30 in piazza Matteotti a Greve in Chianti.

Si potranno apprezzare i cavalli di battaglia degli chef Simone Caponnetto del ristorante Locale di Firenze, Simone Gori del ristorante Ventuno Bistrot di Firenze, Ariel Hagen del ristorante Saporium di Firenze, Mattia Parlanti del ristorante Palazzo Tiglio di Bucine, Giulia Talanti del ristorante Il Dek Bistrot di Prato.

I vini messi a disposizione per la degustazione sono Chianti Classico, Chianti Classico Riserva e Chianti Classico Gran Selezione di 30 aziende socie, un vino per azienda. “L’obiettivo dell’iniziativa – spiega Victoria Matta, presidente de I Viticoltori di Greve in Chianti – che ha scelto il cuore storico-culturale di Greve, la bellissima piazza con i suoi portici e il dialogo simbolico tra gli edifici che la avvolgono, il palazzo comunale, la chiesa di Santa Croce, le abitazioni, le attività economiche, è anche quello di sostenere le realtà associative del territorio che intervengono nel settore sociale”. “Parte del ricavato, infatti, – continua la presidente dell’associazione - andrà a sostegno dei progetti e degli interventi attuati da La Stadera, la Cooperativa Sociale Onlus, l’associazione grevigiana che si occupa in particolare di minori diversamente abili, con disturbi specifici o in situazione di disagio”. L’iniziativa propone anche una degustazione di Annate Storiche dalla fine degli anni ‘70 fino ai primi del 2000 per approfondire l’evoluzione del territorio di Greve in Chianti. L’evento che precede la cena, allestito presso il Palazzo comunale, sarà condotto da Cristina Mercuri, Wine educator e candidata Master of Wine.

“Siamo felici di sostenere e collaborare con questa importante realtà del nostro territorio - dichiara l’assessore al Turismo Giulio Saturnini – che condivide l’attuazione di un percorso di sviluppo e promozione della cultura agricola, una sinergia che si riflette positivamente non solo nella sfera economica ma anche ambientale poiché investe sui principi della sostenibilità come strumento di tutela e cura del territorio. I viticoltori di Greve, custodi insostituibili di antiche tradizioni che sanno guardare al futuro sperimentando e innovando nuove formule di valorizzazione, hanno deciso di dare vita ad un evento di qualità, una straordinaria esperienza culinaria tesa ad incrementare l’appeal e la consapevolezza della qualità delle produzioni del Chianti Classico”.

Vari e di altissima qualità i piatti a base di pesce e carne proposti dagli chef ai quali abbinare i vini.

Simone Caponnetto (ristorante Locale, Firenze) preparerà Coniglio, carota e zenzero, Simone Gori(ristorante Ventuno Bistrot, Firenze) farà degustare Tempeh di farro, umami di peperoni arrosto, tuorlo d'uovo, aglio nero e friggitelli; Ariel Hagen (ristorante Saporium, Firenze) presenta Bun allo zafferano, insalata di faraona arrosto, erbe fresche e salsa verde; Giulia Talanti(ristorante Il Dek, Prato) mette in tavola Insalatina estiva e lonzino di pesce spada; Mattia Parlanti (Palazzo Tiglio, Bucine) farà sfilare Pane e pollo, cibreo, limone macerato, tuorlo, erbe spontanee.

Per partecipare a “TastinGreve Food Edition” è necessario provvedere all’acquisto del biglietto online al seguente link: https://www.viticoltorigreveinchianti.com/esperienze/. Per ulteriori informazioni: info@viticoltorigreveinchianti.com