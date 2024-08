Ius Scholae, l'arcivescovo di Siena Lojudice: "Un grande segno di civiltà"

Il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena e delegato per le migrazioni della Conferenza episcopale toscana, ha definito l'introduzione dello "ius scholae" un "grande segno di civiltà". Secondo il cardinale, permettere ai bambini e ragazzi che hanno frequentato almeno 5 anni di scuola in Italia di ottenere la cittadinanza rappresenta un'importante opportunità per avanzare verso una società più giusta e rispettosa.

"Credo sia un grande segno di civiltà permettere di acquisire una cittadinanza in modi e tempi non impossibili", così Lojiudice.

Inoltre, Lojudice sottolinea che il riconoscimento della cittadinanza comporta diritti e doveri, e può contribuire a contrastare l'invecchiamento e lo spopolamento del Paese.