La Fratres presente al Beat Festival per sensibilizzare la cittadinanza alla donazione di sangue

Anche quest’anno il gruppo Fratres della Misericordia di Empoli sarà presente al Beat Festival con un proprio gazebo per sensibilizzare la cittadinanza alla donazione di sangue e di plasma.

“La partecipazione al Beat Festival è una bella occasione per promuovere la donazione, dare informazioni e per sensibilizzare la fascia più giovane della popolazione alla cultura del dono, attraverso un gesto semplice ma preziosissimo "- spiega la presidente del gruppo Fratres Francesca Pinochi.

“In questi anni di presenza al Beat Festival - continua Pinochi - abbiamo avuto la possibilità di parlare con decine di ragazze e ragazzi e spiegare l’importanza della donazione, alcuni di loro sono diventati nostri donatori, contribuendo ad un ricambio generazionale indispensabile per poter rispondere in maniera costante al circuito della richiesta di sangue. Un sentito ringraziamento per l’ospitalità e la fattiva collaborazione all’amministrazione comunale e gli organizzatori che ci accolgono nell’ambito della manifestazione”.

Quest’anno c’è poi una novità: “Abbiamo coinvolto gli animatori dell’Oratorio Sant’Andrea di Empoli - spiega il vicepresidente del gruppo Fratres Federico Pavese - che tutte le sere del Beat affiancheranno noi volontari al gazebo informativo”.

Una collaborazione, quella tra Fratres e Oratorio San’Andrea, che va avanti da anni, con la partecipazione annuale al torneo dell’Oratorio e, quest’anno, anche con un progetto che ha coinvolto i ragazzi e le ragazze del catechismo, gli ospiti della RSA Le Chiassatelle e gli animatori stessi, che hanno lavorato ad un progetto di pittura intorno all’importanza della donazione di sangue.

Il gruppo Fratres della Misericordia di Empoli ha sede in via Cavour, per qualsiasi informazione si possono contattare i seguenti numeri 0571 1609211 oppure 377 6889878.

