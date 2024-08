Lucca Biennale Cartasia: uno shooting fortografico live per l'abito fatto interamente di carta

Un fotografo, una modella e un incredibile abito di carta, realizzato da James Dimech, eclettico architetto, designer e stilista specializzato nella creazione di capi di questo materiale così duttile, la carta appunto, che è al centro di Lucca Biennale Cartasia. Un servizio fotografico che si trasforma in una performance, “Scatti di carta”, e avrà come palcoscenico Palazzo Guinigi, a Lucca. L’appuntamento con questo nuova proposta artistica di LuBiCa è per venerdì 30 agosto, a partire dalle 17.

Il palazzo medievale che ospita la mostra indoor di LuBiCa sarà l’altro protagonista di questo shooting, tra arte, moda e architetture storiche, con la modella avvolta in uno straordinario abito di carta firmato da Dimech a sfilare con grazia, seguita da un fotografo. Lo stilista maltese, inventore della “Wearable Art” (l’arte da indossare) arriverà a Lucca appositamente per questa performance. Alcune sue creazioni sono esposte al terzo piano della mostra a Palazzo Guinigi e rimarranno visitabili fino alla fine della biennale, il 29 settembre.

Sempre il 30 agosto, alle 18:30, LuBiCa propone un breve e speciale tour guidato per ammirare l'opera monumentale “Swalllow flight” dell'artista Alex Lidagovsky, esposta al Mercato del Carmine, attualmente chiuso al pubblico. Il ritrovo è nel giardino del Palazzo Guinigi. La visita è gratuita.

