Mammografo mobile in via Giardini a San Marcello Piteglio

A partire dal 2 fino al 4 settembre l’Azienda Usl Toscana centro promuove la campagna di screening mammografico per le donne di età 45-49 anni residenti nel comune di San Marcello Piteglio. Lo screening sarà effettuato con mammografo mobile posizionato in via Giardini presso il parcheggio adiacente ex-struttura Maeba, a San Marcello Piteglio.

La partecipazione avviene tramite lettera di invito presso il proprio domicilio, inviata dalla segreteria screening Pistoia. Coloro che rientrano nella fascia di età 45-49 anni e non avessero ricevuto l'invito, possono telefonare o scrivere alla mail negli orari di apertura della segreteria screening (dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 12 e il martedì e giovedì dalle ore 14 alle ore 16) o telefonando al numero dedicato 0573 1603204 .

L’indirizzo di posta elettronica è: screening.pistoia@uslcentro.toscana.it.

Gli screening oncologici sono interventi finalizzati alla diagnosi precoce dei tumori o anche delle alterazioni che possono precederne l’insorgenza.

Partecipare agli screening oncologici gratuiti può salvare la salute facilitando l’accesso tempestivo alle cure.

Fonte: Regione Toscana