Miss Italia in piazza Kennedy, il PD dopo le polemiche: "La destra attacca commercianti e rema contro la città"

Il primo Settembre a Castelfiorentino si terrà la finale regionale di Miss Italia, ma la destra castellana ha trovato il modo di strumentalizzare l’evento con inutili polemiche, invece che sottolineare la dedizione e l’impegno degli organizzatori. Come Partito democratico crediamo che iniziative di caratura regionale come questa siano un esempio di amore per la nostra Città e un tesoro da custodire, non certo qualcosa da strumentalizzare. Perché l'evento messo in piedi dall'associazione CCN Tre Piazze, che raccoglie gli esercizi del centro commerciale naturale del centro storico e non solo, è uno degli strumenti per mettere in risalto tutto ciò che Castelfiorentino ha di meglio da offrire: negozi, attività, piacere nello stare insieme. Ciò rappresenta l’impegno quotidiano di valorizzazione e rilancio di un'intera comunità, che i commercianti portano avanti anche al di fuori del loro orario di lavoro e che merita rispetto.

Il decoro e la vivibilità del centro storico sono in cima all'agenda del PD e dell'Amministrazione comunale. Ci impegniamo ogni giorno a affrontare queste sfide complesse che certo non si possono risolvere sui social nella ricerca estenuante di acchiappare il like facile, lasciando intendere motivazioni infondate nello spostamento dell’iniziativa da Piazza Gramsci a Piazza Kennedy, dovuto solo a esigenze logistiche, così come ribadito dagli organizzatori, a cui va la nostra solidarietà per un attacco che riteniamo incomprensibile.

Riteniamo che sia compito di tutte le forze politiche e degli esponenti che le rappresentano dentro e fuori il Consiglio Comunale, verificare la portata delle proprie affermazioni prima di sbandierarle rischiando di far danni senza peraltro aver parlato prima con i diretti interessati. Voler bene alla nostra città significa non ignorare sfide e problematiche attuali, ma anche e soprattutto valorizzare e tutelare eventi come questo, che ci mettono al centro della Regione, senza remare contro a Castelfiorentino, ai suoi commercianti e alla sua comunità.

Fonte: PD Castelfiorentino