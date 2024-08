Dona saturimetro all'ospedale dopo la nascita del nipote: il bel gesto a Empoli

Un privato cittadino ha deciso di donare un saturimetro all'ospedale San Giuseppe dopo la nascita del nipotino. Si tratta di un pulsossimetro palmare per monitorizzare i parametri vitali che testimonia un gran gesto di generosità da parte di un donatore. La consegna è avvenuta a Empoli, nella sala dell'orologio dell'ospedale, nella mattina di martedì 27 agosto.

Lo strumento ha un valore di circa 2000 euro e servirà al monitoraggio continuo o saltuario della saturazione d’ossigeno pulsatile e della frequenza del polso ed è dotato di un completo sistema di allarmi. Il display di cui è fornito permette di visualizzare contemporaneamente saturazione e frequenza del polso.

Il bambino ha visto la luce undici mesi fa nell'ospedale empolese. Il nonno è andato in pensione poco dopo ma già germinava nella sua mente la volontà di fare una donazione. La nascita del piccolo viene ricordata dal donatore come un momento di gioia che è stato segnato da una grande accoglienza e disponibilità da tutti i reparti, pediatrico e ostetrico. Una attestazione di fiducia nella professionalità dell’ospedale e dei suoi operatori che ha portato fino all’importante donazione di ieri.

“E’ uno strumento di grandissima utilità sia per il neonato che per il bambino più grande – ha dichiarato il direttore della pediatria Roberto Bernardini - e andrà a potenziare la strumentazione in dotazione del reparto di Pediatria. Ringraziamo chi ha pensato a noi per questa donazione, riconfermando tutta l’attenzione della comunità verso il suo ospedale”.

“Ringrazio per questa gradita donazione a nome della direzione, dei colleghi della pediatria e soprattutto dei bambini e delle loro famiglie che ne potranno beneficiare – ha sottolineato la direttrice dell'ospedale Francesca Bellini - Questo gesto di solidarietà contribuisce a rafforzare il legame tra l’ospedale e il suo territorio e gratifica il personale che si dedica alla cura con professionalità e umanità”.