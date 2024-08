Ritorna 'Pubblica...mente insieme a Marcignana' a Empoli: appuntamento il 4 settembre

L'appuntamento è fissato per mercoledì 4 settembre alle ore 20:00 presso il Circolo MCL di Marcignana, situato in Via della Nave di Marcignana 37. La serata avrà un obiettivo benefico: raccogliere fondi a favore del Centro Aiuto Donna Lilith, che da anni offre supporto alle donne vittime di violenza.

"Queste serate rappresentano un'importante occasione per unire la comunità in un momento di solidarietà e sensibilizzazione - spiega la presidente dell'Associazione Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli, Eleonora Gallerini -. Invito tutti a partecipare a questa iniziativa per sostenere il Centro Aiuto Donna Lilith e per dare voce alle donne vittime di violenza. La cultura, attraverso la musica, la danza e il teatro, può diventare uno strumento potente per veicolare messaggi di libertà e di rispetto. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa esperienza di impegno e speranza".