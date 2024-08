Tratta ferroviaria Firenze-Pistoia-Viareggio, dal 9 al 27 settembre disagi per lavori notturni ad Agliana Montale

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha annunciato di aver programmato lavori di manutenzione notturna nella stazione di Montale Agliana (PT) sulla linea Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio, che verranno svolti dall’8 al 26 settembre. I lavori sono finalizzati al risanamento della massicciata danneggiata dall’alluvione dello scorso novembre.

Durante le ore diurne sarà istituita una riduzione di velocità nelle località interessate dai lavori; questo comporterà per una parte dei treni Regionali in servizio l’allungamento dei tempi di viaggio di 5 minuti (dal 9 al 27 settembre). "Nelle attività di cantiere - hanno sottolineato da RFI -, che prevedono un investimento di circa 700mila euro, saranno impegnati quotidianamente circa 40 tecnici tra operatori di RFI e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di circa 15 mezzi di cantiere".

Sono inoltre previste, per alcuni treni del Regionale in servizio tra Firenze-Pistoia-Viareggio, modifiche alla circolazione per consentire le attività di manutenzione notturna. In particolare, sempre dal 9 al 27 settembre, il Regionale 18650 in partenza da Firenze SMN alle 00.25 diretto a Pistoia nelle notti da domenica/lunedì a giovedì/venerdì sarà limitato a Prato Centrale e sostituito con due bus tra Prato e Pistoia: uno effettuerà il collegamento diretto con Pistoia senza fermate intermedie, l’altro effettuerà le fermate previste dal treno di: Prato Porta al Serraglio, Prato Borgonuovo e Montale-Agliana.

"I posti disponibili sui bus - hanno spiegato da RFI -, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida. I canali di acquisto di Trenitalia saranno aggiornati con la nuova offerta a partire da giovedì 29 agosto".

Fonte: Ufficio Stampa