Fidapa San Miniato piange la scomparsa di Diana Cavallini

La FIDAPA sezione di San Miniato annuncia con immenso dolore la scomparsa della cara socia, Diana Cavallini.

Una grande perdita per tutta la comunità e per l’associazione. Diana è stata una donna ricca di cultura, dolcezza ed educazione, doti che ha saputo trasmettere anche ai suoi studenti, durante la sua carriera di professoressa. Era assai attiva per la comunità: è stata una delle prime donne entrata a far parte del Lions Club di San Miniato, oltre ad essere parte della UNITALSI, associazione impegnata nell’aiuto e nel trasporto dei malati in pellegrinaggio a Lourdes.

Ha dato esempio di grande umanità anche durante la sua Presidenza di sezione, che ricordiamo con grande ammirazione. Non è mai mancata ai suoi doveri, personali e professionali, anche durante la malattia che aveva combattuto con forza e dignità. Tutta la sezione si stringe profondamente al dolore dei familiari e degli amici

Fonte: Fidapa San Miniato