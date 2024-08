Santa Croce ricorda la liberazione dai nazifascisti

Il primo settembre di 80 anni fa Santa Croce sull'Arno veniva liberata nel 1944 dall'occupazione nazifascista.

Per la cittadina del Valdarno era la fine della seconda guerra mondiale.

Il Comune di Santa Croce dell'Arno celebra questa data alle ore 10:00 con un ritrovo in Piazza dei Martiri della Libertà per la deposizione di una corona di alloro al monumento ai Caduti e al Cippo dei Caduti della Resistenza.

Alle ore 10:30 sarà deposto un mazzo di fiori alla targa commemorativa dedicata al soldato americano Frederick F. Olson in largo Genovesi.

Le celebrazioni continueranno poi alle 10:45 in via del Castellare alla cappella votiva e alle ore 11:00 al monumento ai caduti di Parco della Rimembranza.

Parteciperanno il Sindaco di Santa Croce sull'Arno Roberto Giannoni, Valerio Vallini dell'Istituto storico Lucchese, Osvaldo Ciaponi in qualità di Presidente dell'ANPI di Santa Croce sull'Arno e in considerazione dell'80° anniversario, sarà presente una rappresentanza del Cimitero Americano dei Falciani per ricordare insieme il sacrificio del fante caduto Frederik F. Olson.

Il Comune di Santa Croce sull'Arno invita tutta la cittadinanza alle commemorazioni.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno