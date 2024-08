Scomparso durante una battuta di pesca, apneista trovato senza vita a Giannutri

Intervento nella notte nel mare dell'arcipelago toscano per la ricerca di un apneista scomparso durante una battuta di pesca. Alle 21 circa di ieri sera, allertato dalla sala operativa del comando di Grosseto e su richiesta della Direzione Marittima di Livorno, il nucleo sommozzatori di Firenze è partito verso porto ercole, dove si è imbarcato sul battello dei vigili del fuoco verso Giannutri.

Le operazioni di ricerca in subacquea dell'apneista, coordiate dalla capitaneria di Porto presente con 2 motovedette e un elicottero e con l'assistenza in superficie di un equipaggio della guardia di finanza, sono terminate alle 2.30 circa con il ritrovamento da parte dei sommozzatori dei vigili del fuoco del corpo senza vita dell'uomo, un fiorentino di 67 anni, su un bassofondale in località Punta Secca. Alle 3 circa, dopo il recupero della salma, la stessa è stata affidata alla Capitaneria di Porto.