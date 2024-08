Scuola, docenti idonei concorso 2020: flash mob di protesta a Firenze con la Flc Cgil

La Flc Cgil Toscana condivide e sostiene le ragioni della protesta dei docenti idonei al concorso 2020 che stanno generando iniziative di mobilitazione spontanee in tutto il Paese, tra cui il FLASH MOB che si svolgerà venerdì 30 agosto alle ore 11 a Firenze di fronte all’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana (in via Mannelli 113)

Numerose iniziative spontanee sono state organizzate nei prossimi giorni per protestare contro la decisione del Ministro Valditara di limitare le assunzioni del personale docente a 45 mila unità, rispetto agli oltre 64.000 posti liberi e vacanti: questo significa, per la Toscana, assumere solo 2.367 docenti rispetto ai 3.400 posti vacanti. Si tratta infatti di una scelta che penalizza gravemente chi, pur avendo superato con successo tutte le prove di procedure concorsuali già espletate, si trova estromesso dall’immissione in ruolo per l’incapienza del contingente e rischia vedere ulteriormente prolungata la propria precarietà per l’incomprensibile e determinata risoluzione a bandire, con l’alibi del PNRR, nuovi concorsi già dal prossimo autunno.

La FLC CGIL nazionale ha ripetutamente denunciato il danno che i provvedimenti ministeriali stanno procurando ai docenti in attesa di assunzione, in particolare agli idonei dei concorsi 2020, e al sistema scolastico sempre più precarizzato da scelte ingiuste e pericolose.

Coerentemente con la propria azione sindacale, la FLC condivide le ragioni della protesta, sostiene le iniziative di mobilitazione in corso e si impegna a intraprendere tutte le strade possibili per ottenere un piano di reclutamento che risponda alle legittime aspettative dei docenti “in sospeso”, compresi i partecipanti con esito positivo al concorso PNRR 2023, e al bisogno di stabilità della scuola italiana. Allo scopo intende aprire un confronto diretto con tutte le forze parlamentari e con la stessa Commissione europea.

FIRENZE VENERDI’ 30 AGOSTO ore 11

presso USR Toscana – Via Mannelli 113

FLASH MOB idonei 2020