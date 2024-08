Walking Francigena ultramarathon, in piazza del Duomo a Siena la partenza dell’edizione 2024

Partirà dalla piazza del Duomo di Siena, alle ore 10 di sabato 12 ottobre, la “Walking Francigena ultramarathon” 2024. Tramite l’atto, proposto dall’assessore al turismo, Vanna Giunti, e presentato dall’assessore Riccardo Pagni, la giunta comunale che si è riunita questa mattina, giovedì 29 agosto, ha concesso il patrocinio alla manifestazione e ha autorizzato le attività previste nella richiesta dell’organizzatore Gts Outdoor, associazione sportiva dilettantistica con sede a Monteriggioni (Siena).

L’ottava edizione della “Walking Francigena ultramarathon” si svolgerà sabato 12 e domenica 13 ottobre prossimi da Siena ad Acquapendente (Viterbo), sull’antico tracciato della via Francigena. Si tratta di una manifestazione ludico-motoria, non competitiva, a carattere nazionale e internazionale, che ha lo scopo di far conoscere un territorio ricco di bellezze naturali e artistiche che sostituiscono il patrimonio storico-culturale e ambientale dei Comuni interessati all’evento, a passo di trekking o di nordic-walking. La due giorni si svolge lungo l’antico itinerario di Sigerico, in un percorso di circa 120 chilometri, e coinvolge i Comuni a Sud della Provincia di Siena e quelli nell’alto Lazio. Anche in considerazione dei risultati raggiunti, nel 2023 è stato approvato un accordo di collaborazione triennale tra le amministrazioni comunali di Siena e Acquapendente per disciplinare l'organizzazione dell’evento.

“Nel tempo – sottolinea l’assessore Vanna Giunti – si è consolidata una crescita dei partecipanti e delle presenze al seguito, sopratutto familiari. La via Francigena è un prodotto turistico e aggregativo a forte valenza culturale, e i comuni che si trovano lungo il suo percorso realizzano costantemente iniziative che contribuiscono a dare visibilità ai propri itinerari e ai propri territori per il raggiungimento dell’obiettivo comune della valorizzazione della Francigena. Il Comune di Siena dal 2014 organizza e realizza percorsi ad hoc anche in sinergia con i comuni contermini e la ‘Walking Francigena Ultramarathon’ rientra pienamente nella strategia definita dall’Associazione delle vie Francigene di cui anche Siena fa parte. Siamo pronti, quindi, ad accogliere i tanti turisti e appassionati che inizieranno da piazza del Duomo un tragitto unico al Mondo”.

Fonte: Comune di Siena - UfficiO Stampa