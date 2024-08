Al via la festa per i 60 anni dell'associazione Pubblica Assistenza di Monti in Chianti

Sabato 31 agosto, a partire dalle ore 17.30 a Monti in Chianti, con il patrocinio del Comune di Gaiole in Chianti, si celebra la Festa del 60° anniversario dell’associazione Pubblica Assistenza-Donatori di Sangue di Monti in Chianti, una ricorrenza importante per ricordare il valore di questa realtà associativa e il ruolo essenziale che ha svolto negli anni per la comunità locale.

“L’associazione nasce 60 anni fa da un gruppo di donatori di sangue, – sottolinea il presidente Sergio Corbini – e se ancora oggi siamo qui, e rappresentiamo un punto di riferimento sul territorio, lo dobbiamo prima di tutto a chi ci ha preceduto gettando le solide basi della nostra bellissima organizzazione. Dobbiamo poi ringraziare tutti coloro che rendono possibile il nostro operato nel quotidiano, tutti i volontari che ogni giorno dedicano il loro tempo agli altri, e tutti i cittadini che sostengono l’associazione. Siamo arrivati a superare i 100 iscritti, che per una realtà piccola come la nostra sono davvero un bel traguardo. La sede è a Monti in Chianti, ci occupiamo prevalentemente di trasporto delle persone anziane e più in generale di quei cittadini che per motivi di salute hanno bisogno di assistenza non solo per recarsi dal medico ma anche per la spesa e altre attività. Tra l’altro abbiamo recentemente acquistato una nuova auto che è stata inaugurata lo scorso giugno alla presenza del sindaco. Ringrazio quanti vorranno condividere con noi questo momento di festa partecipando alle iniziative che abbiamo organizzato.”

Il programma prevede sabato 31 agosto, alle 17.30, al campo sportivo di Monti in Chianti giochi a squadre per bambini e ragazzi. Sarà presente l’istruttore di scacchi Lucio Colombini per insegnare le basi del gioco degli scacchi.

Seguirà alle ore 19 l’apericena. Allieterà la serata il gruppo Sonika Band.

Info e prenotazioni: 345/6454639 - 333/9833336 - 339/2883884